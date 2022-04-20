Mіські новини Новини Креативні великодні смаколики пече переселенка з Харкова 20.04.2022 9:27 Попри війну українці готуються до Великодня. Святкова випічка вже у продажу в супермаркетах. Придбати її можна і на замовлення. У Дніпрі паски випікає переселенка з Харкова. Продовжити читання Уперед Офтальмологи Дніпра щодня рятують зір військовимНазад У Дніпрі у Великодню ніч працюватиме громадський транспорт Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпрі у Великодню ніч працюватиме громадський транспорт 20.04.2022 11:24 Mіські новини Новини Офтальмологи Дніпра щодня рятують зір військовим 20.04.2022 9:12 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.04.2022 20.04.2022 7:34 Mіські новини Новини Благодійний фонд допомагає переселенцям у Дніпрі 20.04.2022 0:18 Новини Новини України Якщо наші партнери мають потрібну Україні зброю, то їхній обов’язок – допомогти захистити свободу й життя людей – звернення Президента Володимира Зеленського 19.04.2022 23:17 Mіські новини Новини Про безпечний рух шляхами області, блокпости та ремонт доріг. Гість студії – Олександр Коломійцев 19.04.2022 20:05