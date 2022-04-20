У Дніпрі у Великодню ніч працюватиме громадський транспорт

20.04.2022 11:24

Це стало можливим через скасування комендантської години на цей час.
Всі маршрути будуть показані у спеціальному транспортному додатку.
З 22 до 6-ої години ранку працюватимуть 15 автобусних, 8 тролейбусних та 6 травмайних маршрутів.
Інтервал руху становитиме 35-40 хвилин. Маршрут 124-а рухатиметься по скороченому маршруту — лише до Соборної площі.
Крім того, у поминальні дні також працюватиме громадський транспорт.
Про схему руху транспорту у поминальні дні повідомлять додатково.

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