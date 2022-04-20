Mіські новини Новини Офтальмологи Дніпра щодня рятують зір військовим 20.04.2022 9:12 Специфічних хірургічних матеріалів не вистачає офтальмологам Дніпра. Вони надають допомогу всім, хто її потребує – до звичайних пацієнтів щодня додаються військові. Рятуючи не тільки очі, зір, а, часом, і життя, лікарі працюють без вихідних Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.04.2022Назад Креативні великодні смаколики пече переселенка з Харкова Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпрі у Великодню ніч працюватиме громадський транспорт 20.04.2022 11:24 Mіські новини Новини Креативні великодні смаколики пече переселенка з Харкова 20.04.2022 9:27 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.04.2022 20.04.2022 7:34 Mіські новини Новини Благодійний фонд допомагає переселенцям у Дніпрі 20.04.2022 0:18 Новини Новини України Якщо наші партнери мають потрібну Україні зброю, то їхній обов’язок – допомогти захистити свободу й життя людей – звернення Президента Володимира Зеленського 19.04.2022 23:17 Mіські новини Новини Про безпечний рух шляхами області, блокпости та ремонт доріг. Гість студії – Олександр Коломійцев 19.04.2022 20:05