Офтальмологи Дніпра щодня рятують зір військовим

20.04.2022 9:12

Специфічних хірургічних матеріалів не вистачає офтальмологам Дніпра.
Вони надають допомогу всім, хто її потребує – до звичайних пацієнтів щодня додаються військові.
Рятуючи не тільки очі, зір, а, часом, і життя, лікарі працюють без вихідних

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