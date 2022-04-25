Оформляти грошову компенсацію за розміщення переселенців власники житла мають щомісяця до 5 числа

Мешканці Дніпропетровщини, які безкоштовно розмістили у себе переселенців, можуть отримати кошти від держави. Для цього слід оформити документи у районній адміністрації, міській або сільській раді. Подавати заяву на грошову компенсацію необхідно щомісяця до 5 числа. Про це розповіли на брифінгу в обласній військовій адміністрації.

«Держава допомагає грошима і переселенцям, і тим, хто безкоштовно прийняв їх у себе в квартирі чи будинку. У такий спосіб компенсують витрати власників, у тому числі на житлово-комунальні послуги. Якщо бажаєте отримати кошти з дати розміщення людей, треба не пізніше наступного дня звернутися до районної адміністрації. Там написати заяву та надати копії документів, що підтверджують особи переселенців», – зазначила начальниця управління департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко.

Вона додала: люди з інших регіонів, яким надали тимчасове житло, повинні мати офіційний статус переселенця. Тільки тоді власнику нараховуватиметься компенсація.

«Про всі зміни власник має відразу повідомляти райадміністрацію. Наприклад, якщо люди виселилися або заїхали інші. А щомісяця до 5 числа – звертатися за компенсацією. Із собою треба мати довідки або роздруківки про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги», – сказала Ірина Максименко.

Ті, хто бажає безкоштовно прийняти переселенців, можуть зареєструватися на сайті «Прихисток» . Там надати інформацію про житло та кількість людей, яких можуть розмістити.

Розмір компенсації – 14,77 грн за кожен день та кожну розміщену людину. Це майже 450 грн на місяць за одного переселенця.