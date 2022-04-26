Мешканцям Дніпропетровщини автоматично перепризначать житлові субсидії та пільги

Мешканцям області автоматично перепризначать житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон. Звертатися до органів соцзахисту не потрібно. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Усім, хто отримував житлові субсидії у минулому опалювальному сезоні, їх перепризначать автоматично. Таке рішення прийняв Уряд, аби не було перебоїв з виплатою допомоги під час воєнного стану. Навіть у тих регіонах, де органи соцзахисту не працюють через бойові дії», – розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

На Дніпропетровщині субсидію перепризначать для 195 тис родин, додала Олена Кришень.

Автоматично призначена субсидія нараховується на період від 1 травня 2022-го до початку наступного опалювального сезону.

Деталі – на сайті Мінсоцполітики .