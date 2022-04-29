Mіські новини Новини «ВВ», Pianoбой, «95-й квартал»: сьогодні у дніпровському метро виступатимуть українські зірки 29.04.2022 12:07 29 квітня у дніпровській підземці на станції «Вокзальна» виступатимуть українські зірки. Мистецьку акцію «Життя переможе» артисти організували, аби підбадьорити військових та мешканців області. Початок – о 18:00. Вхід вільний. Продовжити читання Уперед Агресор обстріляв з «Градів» села Криворізького району Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Агресор обстріляв з «Градів» села Криворізького району 29.04.2022 11:00 Mіські новини Новини У Дніпрі створили сайт для підготовки учнів до мультипредметного тесту 29.04.2022 9:47 Mіські новини Новини На кухні однієї зі шкіл Дніпра готують гарячі обіди для переселенців 29.04.2022 7:56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.04.2022 29.04.2022 7:07 Новини Новини України Разом із союзниками ми точно можемо зупинити російську агресію та надійно захистити свободу у Європі – звернення Президента України 28.04.2022 23:44 Mіські новини Новини Компанія “Інтерпайп” допомагає медичним закладам Дніпра 28.04.2022 22:19