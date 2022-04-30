Посольство Азербайджану відправило до Дніпра 20 тон продовольчої допомоги

30.04.2022 11:47

Дніпро отримає два десятки тон гуманітарної продовольчої допомоги. Це — продукти довготривалого зберігання.

«Вирішили відправити ці 20 тонн до міста Дніпра, бо наразі воно перетворилося на гуманітарний хаб, прийнявши десятки тисяч біженців із Маріуполя, Харкова, Сєверодонецька та інших міст», — сказала в своєму коментарі одному з азербайджанських видань посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова. Відомо також, що її син долучився до запакування вантажу.

Пані посол підкреслила, що збір гуманітарної допомоги для Дніпра та інших українських міст триватиме і надалі.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов висловив вдячність Ельмірі Ахундовій та народу Азербайджану, зауваживши, що Дніпро, як місто, де  живе велика азербайджанська громада, завжди пам’ятатиме цю підтримку.

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