Посольство Азербайджану відправило до Дніпра 20 тон продовольчої допомоги

Дніпро отримає два десятки тон гуманітарної продовольчої допомоги. Це — продукти довготривалого зберігання.

«Вирішили відправити ці 20 тонн до міста Дніпра, бо наразі воно перетворилося на гуманітарний хаб, прийнявши десятки тисяч біженців із Маріуполя, Харкова, Сєверодонецька та інших міст», — сказала в своєму коментарі одному з азербайджанських видань посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова. Відомо також, що її син долучився до запакування вантажу.

Пані посол підкреслила, що збір гуманітарної допомоги для Дніпра та інших українських міст триватиме і надалі.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов висловив вдячність Ельмірі Ахундовій та народу Азербайджану, зауваживши, що Дніпро, як місто, де живе велика азербайджанська громада, завжди пам’ятатиме цю підтримку.