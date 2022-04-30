У Синельниківському районі ворожі ракети влучили в агропідприємство та у промзону

Ворог вдарив двома ракетами по Синельниківському району. Зруйнував два пусті ангари у фермерському господарстві. Сильно пошкодив будівлі у промзоні. Постраждалих в обох випадках немає. Про це стало відомо на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«У Синельниківському районі ракети агресора влучили в агропідприємство та на територію промзони. У фермерському господарстві зруйновано 2 пусті ангари для зберігання зерна. Ще один ангар – для зберігання техніки – пошкоджено. Він також був порожнім. Люди не постраждали», – розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

Другий ворожий снаряд влучив на територію старої промзони. Сильно пошкоджено дві будівлі. Склад та адміністративний корпус.

Людей там не було. Ніхто не постраждав.