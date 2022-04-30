У Синельниківському районі ворожі ракети влучили в агропідприємство та у промзону

30.04.2022 14:07

Ворог вдарив двома ракетами по Синельниківському району. Зруйнував два пусті ангари у фермерському господарстві. Сильно пошкодив будівлі у промзоні. Постраждалих в обох випадках немає. Про це стало відомо на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«У Синельниківському районі ракети агресора влучили в агропідприємство та на територію промзони. У фермерському господарстві зруйновано 2 пусті ангари для зберігання зерна. Ще один ангар – для зберігання техніки – пошкоджено. Він також був порожнім. Люди не постраждали», – розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

Другий ворожий снаряд влучив на територію старої промзони. Сильно пошкоджено дві будівлі. Склад та адміністративний корпус.
Людей там не було. Ніхто не постраждав.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Посольство Азербайджану відправило до Дніпра 20 тон продовольчої допомоги

30.04.2022 11:47

Піротехніки ДСНС обстежують цвинтарі Криворізького та Синельниківського районів

30.04.2022 10:19

Маленька дніпрянка збирає кошти на потреби ЗСУ

30.04.2022 9:06

Як вберегти свої кошти від псевдоволонтерів?

30.04.2022 8:16

Волонтери-християни допомагають прихисткам із біженцями на Дніпропетровщині

30.04.2022 7:15

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.04.2022

30.04.2022 6:57
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com