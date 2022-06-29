Масова ворожа атака по Дніпропетровщині 28 червня: подробиці від ДСНС

Дві ракети, які прилетіли у Дніпро, зруйнували 2 підприємства – промислове та транспортне. У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Розбирають завали та шукають людей.

«За уточненою інформацією, наші військові збили чотири з шести ракет, які ворог направив на область. Три над Синельниківським районом, одну над Дніпром», – розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

«Приліт» зруйнував і залізничну інфраструктуру. Рух потягів було тимчасово зупинено. Попередньо, пошкоджено кілька житлових будинків.

У Синельниківському районі через уламки збитої ракети на відкритій території сталася пожежа на площі 1 гектар. Загорання вже ліквідоване.