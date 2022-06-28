Правоохоронці та розвідка України роблять усе, щоб встановити всіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Всі наші захисники й захисниці!

Щойно я взяв участь у спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, яке було скликане на прохання України. Скликане Албанією – ця держава головує в Радбезі. Ми задіяли всі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідальності за державний тероризм. За все зроблене російською армією проти українців у Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, у Харкові, в Дніпрі, у багатьох-багатьох інших містах України. Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів…

Рада Безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала памʼять усіх українців, убитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулися на всіх присутніх у залі Радбезу і теж вирішили встати – просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу.

Я закликав ООН скористатися вже наявними механізмами Статуту, щоб припинити російські маніпуляції структурами Організації і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі.

Правоохоронні органи та розвідка України роблять усе, щоб встановити всіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу. Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду й тюрма – ось це мінімум, на який вони заслуговують.

І окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей.

Сьогодні я хочу завершити це звернення одним із таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета вдарила саме по цьому обʼєкту, цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі. Ось як це було в Кременчуці.

(Відео)

І за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, через посилення санкцій і обов’язково – в трибуналі.

Я вдячний усім, хто захищає Україну. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Ще 314 учасників бойових дій відзначені державними нагородами.

Вічна слава нашим захисникам і захисницям!

Слава Україні!