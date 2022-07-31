Російські окупанти в ніч на 31 липня обстріляли Зеленодольську громаду

31.07.2022 13:45

Артилерійському обстрілу піддався і Криворізький район. Російські війська вгатили по Зеленодольській громаді. Обійшлося без постраждалих. Мешканці району працюють над відновленням пошкоджених будівель

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