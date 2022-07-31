Обстріл Нікополя в ніч на 31 липня: розбиті автобуси, пошкоджені будинки, школа та дитсадок
31.07.2022 13:13
Вночі та зранку ворожим вогнем знову накрили Нікопольський район. Випустили на житлові квартали Нікополя майже 50 снарядів. Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнування у семи багатоповерхівках. Уламки снарядів пошкодили школу, дитячий садок та кілька міських установ
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