Обстріл Нікополя в ніч на 31 липня: розбиті автобуси, пошкоджені будинки, школа та дитсадок

Вночі та зранку ворожим вогнем знову накрили Нікопольський район. Випустили на житлові квартали Нікополя майже 50 снарядів. Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнування у семи багатоповерхівках. Уламки снарядів пошкодили школу, дитячий садок та кілька міських установ

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