Окупанти випустили по Нікополю до 50 реактивних снарядів: пошкоджені будинки, школа та дитсадок

31.07.2022 15:18

Окупанти випустили по Нікополю до 50 реактивних снарядів: пошкоджені будинки, школа та дитсадок. Від обстрілів постраждав чоловік 67 років. Медики надали допомогу на місці. Снаряди поцілили по автопідприємству. Згоріло 2 автобуси, 10 побиті. Пошкоджена адмінбудівля. Зруйнований 1 приватний будинок. Пошкоджені 22 приватні будинки та 9 господарчих споруд. Перебило газопровід низького тиску та водовід. Фахівці працюють над відновленням комунікацій. Ударами зачепило школу та дитячий садок та кілька міських установ. Є руйнування у 7 багатоповерхівках. Там розбиті балкони та вікна. Пошкоджені 4 легкові автомобілі, які були припарковані поряд. Ранком ворог знову атакував місто Нікополь. Випустив 2 крилаті ракети. На місці працюють рятувальники. Попередньо, загиблих та постраждалих немає

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