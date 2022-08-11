3 людей загинули, 9 поранені: російська армія нанесла удари одразу по 4 районах Дніпропетровщини

Агресор вдарив по 4 районах області – Нікопольському, Криворізькому, Синельниківському та Дніпровському. Загинули 3 людей, ще 9 отримали поранення.

У Нікопольському районі під ворожий вогонь потрапили Червоногригорівська громада та Нікополь. Агресор випустив по цих територіях 120 снарядів з «Градів». Пошкоджені 40 багатоповерхівок та 2 приватних будинки, гаражі, повністю зруйновані 5 квартир. Під ударами опинилися 3 школи та будинок дитячої творчості, 2 магазини та фітнес-клуб. Розбиті 6 автомобілів та мікроавтобус.

У Червоногригорівській громаді побило 14 приватних будинків, амбулаторію, склади сільгосппідприємства, торговий центр та стадіон. Загорівся цех пилорами. Рятувальники полум’я загасили. Перебиті лінії електропередач. У Синельниківському районі через обстріл постраждало подружжя. Жінка 70 років госпіталізована у середньому стані. Її 74-річний чоловік лікується вдома. Пошкоджено приватні будинки та млин, де зберігалося зерно. На вулиці знайдені безпечні уламки від касетних снарядів.

У Криворізькому районі російська армія била з «Ураганів» по Зеленодольській громаді. Горіло сіно та суха трава на площі 1 га. Займання ліквідовано. Побило приватний будинок та господарчу споруду. Людей не зачепило. ⠀

У Дніпровському районі є «приліт» ракети. Масштаби руйнувань з’ясовуються.