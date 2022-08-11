Є загиблі та постраждалі: 4 райони Дніпропетровщини постраждали від нічних обстрілів

Артилерійські обстріли та прильоти ворожих ракет. росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Вночі атакували одразу 4 райони. На жаль, є загиблі та постраждалі. Масштабних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура

У Нікопольському районі агресор випустив 120 снарядів з «Градів». У Синельниківському районі через обстріл постраждало подружжя. У Криворізькому районі російська армія била з «Ураганів», а у Дніпровському районі є «приліт» ракети