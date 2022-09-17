Понад 90 ворожих снарядів: вночі агресор шість разів обстрілював громади Нікопольського району

17.09.2022 10:16

Шість разів за ніч російські окупаційні війська били по Нікопольському району. З «Градів» та важкої артилерії обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади. Попередньо, усюди минулося без постраждалих.

Пошкоджені будинки та кілька авто, газоводи та лінії електропередач. Є руйнування ліцею та цеху промислового підприємства. Одне з сіл Мирівської громади – без зв’язку. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

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