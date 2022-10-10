Атака на Дніпро: зранку 10 жовтня місто під ракетними ударами

У понеділок, 10 жовтня, у Дніпрі пролунало більше 5 вибухів. Тривога розпочалася о 7:04. Перший звук прильоту мешканці міста почули о 8:25. О 8:32 – 4. О 9:00 пролунав ще один, за ним ще 4.

Голова Дніпропетровської ОР Микола Лукашук наголосив, щоб всі мешканці залишалися в укриттях.

“Прошу всіх протягом дня реагувати на сигнали повітряної тривоги. Є загроза масованих ракетних ударів”, — написав він. Будь ласка, не нехтуйте власною безпекою. Міський голова Дніпра Борис Філатов написав, що можливі прильоти.