Дніпро: момент вибуху зранку 10 жовтня

10.10.2022 12:31

У понеділок, 10 жовтня, у Дніпрі пролунало більше 5 вибухів. Тривога розпочалася о 7:04. Перший звук прильоту мешканці міста почули о 8:25. О 8:32 – 4. О 9:00 пролунав ще один, за ним ще 4.

Голова Дніпропетровської ОР Микола Лукашук наголосив, щоб всі мешканці залишалися в укриттях.

“Прошу всіх протягом дня реагувати на сигнали повітряної тривоги. Є загроза масованих ракетних ударів”, — написав він.
Будь ласка, не нехтуйте власною безпекою.
Міський голова Дніпра Борис Філатов написав, що можливі прильоти.

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