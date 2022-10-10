Звернення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка щодо обстрілів області

10.10.2022 14:45

Звернення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка: Зранку росіяни масовано такують область та країну. Б’ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Терористи воюють з мирними людьми.

Будь ласка, залишайтеся в укриттях – не виходьте доки не мине небезпека. Набираємося терпіння. Можуть бути тимчасові відключення води та світла. Але всі служби працюють. І все поновимо так швидко як це можливо. Нас не зламати і не залякати.

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