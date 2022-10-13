Важко поранено чоловіка: п’ять разів за ніч ворог атакував Нікопольський район

російські окупаційні війська всю ніч гатили по Нікопольському району. П’ять разів били з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі важко поранений 59-річний мешканець Нікополя. Понівечено 10 багатоповерхівок та 26 приватних будинків, 5 господарчих споруд. Пошкоджено лікарню, дитсадок, ринок, собор, музей, фабрику, магазини, пошту, 2 авто, газогони та електромережу.

Били ворожі снаряди і по Марганецькій громаді. Люди вціліли. Масштаби руйнувань встановлюються.