росіяни за ніч знищили усі школи Апостолового: 2000 дітей залишились без місця для навчання

25.10.2022 15:32

Балістичними ракетами по шкільних класах! Росіяни розгатили усі школи Апостолового. За одну ніч по навчальним закладам міста випустили одразу 7 ракет. Одна школа вщент зруйнована, інші – з численними пошкодженнями. Усі мали свіжий капітальний ремонт та потужне технічне обладнання, але приходу “руського міру” – не пережили. Як рашисти перетворили сучані ліцеї на руїни і де тепер вчитимуться майже 2000 дітей?

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