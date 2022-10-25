ЗСУ витіснили російську армію з 4 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. 243 доба на фронті

Від 24 лютого росія здійснила 85 атак на об’єкти енергетики України, більшість з них – у жовтні. Дніпропетровська область зазнала найбільше ударів по об’єктах критичної інфраструктури – 8. Тим часом на фронті українські війська витіснили російську армію з трьох населених пунктів на Луганщині та з села Новосадового на Донеччині. А от з Херсоном ситуація складна. Російські окупаційні війська готуються до оборони і повністю не вийшли ані з міста, ані з області

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