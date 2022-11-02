У Кривому Розі місцеві самотужки облаштовують парк відпочинку

02.11.2022 12:33

Висаджують квіти і дерева, встановлюють скульптури та впорядковують територію. В одному з мікрорайонів Кривогу Рогу, попри війну, облаштовують парк відпочинку. Зеленій зоні вже 4 роки. Вона належить громаді. Навіть у скрутні часи люди власноруч дбають тут про порядок

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