У Кривому Розі місцеві самотужки облаштовують парк відпочинку
02.11.2022 12:33
Висаджують квіти і дерева, встановлюють скульптури та впорядковують територію. В одному з мікрорайонів Кривогу Рогу, попри війну, облаштовують парк відпочинку. Зеленій зоні вже 4 роки. Вона належить громаді. Навіть у скрутні часи люди власноруч дбають тут про порядок
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