У Кривому Розі місцеві самотужки облаштовують парк відпочинку

Висаджують квіти і дерева, встановлюють скульптури та впорядковують територію. В одному з мікрорайонів Кривогу Рогу, попри війну, облаштовують парк відпочинку. Зеленій зоні вже 4 роки. Вона належить громаді. Навіть у скрутні часи люди власноруч дбають тут про порядок

Продовжити читання