ППО збила майже всі ворожі цілі, а ЗСУ відбили всі атаки окупантів на Сході. 252 доба на фронті

Вночі та вранці з Чорного моря з літаків ворог намагався атакувати південь України. На світанку збили три крилаті ракети Х-59, які були спрямовані на Одещину. Тероризував ворог наші регіони й дронами-камікадзе. Але наша ППО вдало знешкодила 12 з 13 безпілотників. Українські бійці відбили атаки окупантів біля 12 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Загалом ЗСУ знищили 800 окупантів, ворожі літак та гелікоптер

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