У Дніпрі не штрафуватимуть за неправильне паркування під час повітряної тривоги

03.11.2022 12:57

У Дніпрі планують скасувати штрафи за неправильне паркування під час повітряної тривоги, а також несплату в паркомати. Усе – із міркувань безпеки. Та чи не зловживатимуть цим автовласники?

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