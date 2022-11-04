Герой України посмертно. Як живе родина загиблого нікопольця Сергія Сови

Боронив рідну землю в 2014-му, цьогоріч знову став на захист країни і прийняв свій останній бій на Харківщині. Навесні родина Сергія Сови – військовослужбовця 93-ої механізованою бригади “Холодний Яр” втратила із ним зв’язок. Дива не сталося. У вересні, на фотографіях, оприлюднених під час ексгумації тіл з масового поховання під Ізюмом, рідні впізнали руку Сергія – за татуюваннями та браслетами у синьо-жовтих кольорах. Наші журналісти зустрілися з родиною Героя України

Продовжити читання