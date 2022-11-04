Добре, що світ звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить, а не що говорить – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні відзначається День залізничника – професійне свято тисяч людей, які стали справжньою опорою для нашої країни. Залізниця для нас – це і транспорт, як завжди було, і забезпечення оборони, і постачання всього необхідного для суспільства, і виробництво захисних споруд.

Удень я привітав працівників і працівниць «Української залізниці», вручив державні нагороди. Хочу зараз іще раз подякувати всім залізничникам за сумлінність, за те, що вони показують своєю працею, як звичайне виконання службових обовʼязків у незвичайних обставинах стає вагомою частиною руху цілого народу до перемоги у війні.

Протягом цієї доби в більшості регіонів нашої держави кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Є збиті «Шахеди», є збиті «Калібри». Зокрема, вісім «Шахедів» збито підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку. Два «Калібри» знищені підрозділами повітряних командувань «Південь» і «Центр». Я дякую вам, воїни, за цей результат!

На півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади – дуже влучно.

Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих.

Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. А насправді у регіонах Росії й на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель.

І ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії – найкращий показник, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м’ясорубку – мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців.

І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме – як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить. Робить, а не говорить.

Ми якраз готові до миру, до чесного й справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків.

Сьогодні маємо дуже вагому заяву міністрів закордонних справ «Великої сімки», і дуже ґрунтовну. Вона охоплює ключові аспекти ситуації, що склалася в нашій обороні від російської агресії. Я особливо хочу подякувати партнерам за створення координаційного механізму для допомоги нашій країні у відновленні критично важливої енергетичної інфраструктури.

Сьогодні ж маємо новий пакет оборонної допомоги від наших американських друзів. Обсяг пакету – $400 млн. І зокрема це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую Президенту Байдену, Конгресу США і всьому американському народу за незмінну й життєво необхідну допомогу.

Окремо хочу відзначити Нідерланди, які оголосили про свій черговий пакет військової допомоги. Обсяг – 125 мільйонів євро. Це зокрема те, що забезпечить посилення наших танкових підрозділів – разом з американськими і чеськими зусиллями.

Сьогодні з візитом у Києві був радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він постійно працює в комунікації з керівником Офісу Андрієм Єрмаком, і ця лінія українсько-американської взаємодії дуже допомагає нам у захисті держави. Працюємо над питанням ППО і ПРО для України. Я сьогодні відзначив особисті зусилля пана Саллівана, вручивши йому одну з найпочесніших нагород нашої держави – орден Ярослава Мудрого. І було детально обговорено з паном Салліваном, як можемо ще посилити нашу взаємодію.

Цими днями відбувся візит першої леді України та представників нашого уряду до Португалії – там відбувся Web Summit, одна з найпотужніших щорічних подій для світової IT-індустрії. Олена відкрила саміт своїм виступом. Закликала IT-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це потребує дуже технологічних речей. І відчувається, що відгук буде.

Загалом Україна була представлена на Web Summit найбільшою в історії командою: це представники провідних IT-компаній, фондів, більш як 70 українських стартапів. IT-галузь – це одна з основ сучасної економіки, і навіть цьогоріч – попри все – наш експорт компʼютерних послуг зростає – і суттєво у порівнянні з 21-м роком, а українські IT-компанії залучили близько $350 млн інвестицій. Це дуже серйозний результат, та зробимо все, щоб результат був іще більшим.

Відбулась і зустріч першої леді з очільниками Португалії – Президентом і Прем’єр-міністром. Я дякую за підтримку й готовність більше допомагати Україні.

І ще одне.

4 листопада – це день, коли був зроблений важливий крок у розбудові нашої суверенної державності. 31 рік тому саме в цей день був ухвалений Закон України «Про державний кордон». Це один із перших фундаментальних документів відновленої української незалежності.

Ми памʼятаємо про кожен куточок нашої країни. Ми звільнимо всі наші міста й села, хоч би що планували окупанти для продовження свого перебування на українській землі. Україна буде вільною. І весь наш кордон буде відновлений – як на землі, так і на морі. Як на сході, так і на півдні.

Слава всім, хто наближає нашу перемогу!

Дякую всім, хто допомагає Україні!

Слава Україні!