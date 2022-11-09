Атака дронами-камікадзе Дніпра та обстріли громад у Нікопольському районі

російські окупаційні війська вночі тероризували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, «Градами» та важкою артилерією. 5 з 8 дронів збило ППО. У Дніпрі дрони-камікадзе влучили в логістичне підприємство. Поранено четверо чоловіків: 19, 32, 34 та 45 років.

У Нікопольському районі росіяни обстріляли 2 громади. У Марганецькій громаді понівечено кілька житлових будинків та приватне підприємство. У Мирівській побито 18 приватних будинків, 11 господарчих споруд, авто та електромережа.