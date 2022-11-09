СПЕЦРЕПОРТАЖ: 4 людини в важкому стані та знищені склади – росіяни атакували Дніпро дронами

09.11.2022 13:43

Вночі 9 листопада окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе. Ворожі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Під час гасіння пожежі, на підприємство було здійснено ще дві ворожі атаки. Внаслідок удару виникла пожежа, були поранені люди та знищені склади. Співробітників, які постраждали, рятувальники виносили з епіцентру вибуху. Це чоловіки 19, 32, 34 та 45 років. Всі у лікарні. Двоє з них у тяжкому стані. Вогонь погасили 39 рятувальників та 10 пожежних машин

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