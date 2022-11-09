Орлан-втікач: В якому стані перната зірка Дніпра та яка його подальша доля

09.11.2022 16:45

Гуляв приватним сектором, лякав місцевих, вражав перехожих та зрештою спіймався! У Дніпрі розшукали хижого птаха-втікача, який за кілька днів став буквальо зіркою місцевих телеграм-каналів. Орлан виявився домашнім улюбленцем, який випадково втік та загубився у великому місті

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