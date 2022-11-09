ЗСУ ведуть бої за Бахмут, на Херсонщині окупанти підривають мости та відступають. 259 доба на фронті

Сім ракетних, 32 авіаудари та понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдали окупанти минулої доби проти українців. Водночас ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Протягом минулої доби наші військові на різних напрямках збили 6 безпілотників. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів. Останні накопичують свої сили на Сході нашої країни.

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