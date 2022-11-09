Рятувальники ліквідують наслідки пожежі на логістичному підприємстві у Дніпрі
09.11.2022 14:05
У Дніпрі росіяни 9 листопада трьома дронами-камікадзе влучили в логістичне підприємство. Виникла пожежа на 3000 квадратних метрів. Вогонь погасили 39 рятувальників та 10 пожежних машин. З полум’я вогнеборці врятували 4 працівників підприємства. Вони всі у лікарні
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