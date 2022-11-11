Ажіотаж на електрогенератори: скільки коштують та який обрати?

11.11.2022 19:08

Дорогі, але вкрай необхідні. В Україні ажіотаж на електрогенератори. З жовтня росіяни ціляться по наших енергопідприємствах, тож в більшості областей діють віялові відключення електроенергії. Попереду зима, ворог непередбачуваний. Аби не залишитися без світла люди скуповують генератори. Вони потрібні й підприємцям, і працівникам стратегічних об’єктів для безперебійної роботи. Якими бувають ці прилади, скільки зараз коштують та де їх можна придбати?

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