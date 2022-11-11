Сьогодні історичний день, ми повертаємо Херсон – звернення Президента України

Українці! Українки!

Міцний народе нашої незламної, прекрасної, єдиної країни!

Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже в місті.

Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє.

Я щасливий бачити, як люди попри всі загрози, попри репресії та знущання окупантів берегли українські прапори, вірили в Україну…

І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають із вулиць і будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.

Так само було й в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Україна прийде до всіх своїх людей. Завдяки нашій міцності на полі бою та в дипломатії ми відновимо територіальну цілісність нашої держави.

Дякую кожному воїну й кожному підрозділу сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні. Абсолютно кожному – від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, Служба безпеки України, Нацгвардія – усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини. Усі прізвища героїв ми назвемо скоро. А їх іще скоріше чекають нагороди.

Невдовзі після того, як наші сили оборони вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні почнуться стабілізаційні заходи, як це було всюди. Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки.

Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих обʼєктах. Будемо очищувати.

Дуже важливо: зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти.

Будемо повертати всі умови нормального життя – настільки, наскільки це можливо.

Одразу за нашими оборонцями йдуть поліцейські, сапери, рятувальники, енергетики… Повертається медицина, зв’язок, соціальні послуги… Повертається життя.

Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно із законом і міжнародними нормами. І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів.

Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Перше й основне – це ситуація на передовій, звичайно, з наголосом на розвитку подій на півдні. Але ми не зменшуємо уваги й до інших напрямків. Всюди рухаємося, всюди зміцнюємо позиції. Тримаємо рубежі на Донеччині.

Окремо на Ставці розглянули ситуацію в енергетиці та перебіг відновлювальних робіт. Минулої ночі окупанти завдали чергового удару по нашій критичній інфраструктурі. Саме через це в частині країни сьогодні вранці та вдень довелося застосувати аварійні відключення електрики. Але в більшості міст і районів вдалося повернутися до графіка стабілізаційних енергообмежень.

І максимально активно працюємо, щоб посилити наші можливості захищати небо й відновити все те, що окупанти все ж, на жаль, зруйнували.

Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Поінформував його щодо ситуації в Херсоні, загалом на фронті. Подякував за чергові кроки в оборонній підтримці, погодили розвиток такої нашої співпраці.

Звичайно, обговорили підготовку до саміту «Великої двадцятки». Очевидно, що Росія не думає про мир. Черговий терористичний удар по Миколаєву, знищення російською ракетою житлового будинку – це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію: не як прийти до миру, а як завдати найболіснішої шкоди… Не як почати справжні переговори, а як влучити ракетою чи дроном у щось в Україні так, щоб українці страждали…

Що ж, Україна та світ мають силу, щоб покарати терористів за все скоєне й повернути мир. Мир на наших умовах.

На нашій фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів для створення флоту морських дронів. Я анонсував, що це буде. Отже, тепер кожен – і не тільки в Україні, а й в інших країнах – може долучитися до будівництва першого у світі флоту морських дронів. Того, що може дати безпеку нашій морській акваторії.

Перший морський дрон, на який зібрали кошти менш ніж за годину, назвали «Херсон». Цілком логічно. Другий морський дрон ми назвемо «Севастополем». Вірю, що все це наближає й час звільнення нашого Криму.

Зустрівся з литовською делегацією на чолі зі Спікеркою Сеймасу Литви. Символічно, що її звуть Вікторією. І саме в такий день вона в нас. Подякував литовським друзям за допомогу, за оборонну підтримку, яку одержуємо від початку російського вторгнення. Обговорили широкий спектр тем: і подальшу взаємодію в обороні, і нашу відбудову, європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

І ще одне.

Сьогодні з російського полону звільнено ще 45 українських захисників, усі – бійці Збройних Сил, солдати та сержанти.

Пам’ятаємо про всіх наших героїв, які ще в полоні. Повернемо кожного й кожну. Наша команда – Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець та інші – працює кожного дня, щоб звільнити всіх наших людей із російського полону.

Щиро дякую всім, хто дбає про Україну!

Слава кожному, кожній, хто воює за свободу!

Вічна памʼять усім, чиє життя забрали окупанти.

Слава Україні!