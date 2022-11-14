Понад 60 снарядів ворог випустив по Нікопольському району з «Градів» та важкої артилерії

Градами та важкою артилерією протягом ночі окупанти били по Нікопольщині. Ворожі снаряди прилетіли у дві громади. Внаслідок обстрілу перебито комунікації та пошкоджено будинки. Жертв, на щастя, немає

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