Понад 60 снарядів ворог випустив по Нікопольському району з «Градів» та важкої артилерії

14.11.2022 17:38

Градами та важкою артилерією протягом ночі окупанти били по Нікопольщині. Ворожі снаряди прилетіли у дві громади. Внаслідок обстрілу перебито комунікації та пошкоджено будинки. Жертв, на щастя, немає

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Звільнений Херсон повертається до мирного життя. 264 доба на фронті

14.11.2022 17:15

Скандал у поїзді: військового вигнали у тамбур через начебто “поганий запах”

14.11.2022 16:40

Як не спалити оселю, гріючись? Надважливі поради від рятувальників

14.11.2022 16:20

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.11.2022

14.11.2022 9:11

Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога – звернення Президента України

13.11.2022 21:35

Відео нічного обстрілу Нікополя: пошкоджені будинки, коледж, РАГС, автівки

13.11.2022 12:59
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com