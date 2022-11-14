Mіські новини Новини Понад 60 снарядів ворог випустив по Нікопольському району з «Градів» та важкої артилерії 14.11.2022 17:38 Градами та важкою артилерією протягом ночі окупанти били по Нікопольщині. Ворожі снаряди прилетіли у дві громади. Внаслідок обстрілу перебито комунікації та пошкоджено будинки. Жертв, на щастя, немає Продовжити читання Уперед Звільнений Херсон повертається до мирного життя. 264 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Звільнений Херсон повертається до мирного життя. 264 доба на фронті 14.11.2022 17:15 Новини Новини України Скандал у поїзді: військового вигнали у тамбур через начебто “поганий запах” 14.11.2022 16:40 Mіські новини Новини Як не спалити оселю, гріючись? Надважливі поради від рятувальників 14.11.2022 16:20 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.11.2022 14.11.2022 9:11 Новини Новини України Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога – звернення Президента України 13.11.2022 21:35 Mіські новини Новини Відео нічного обстрілу Нікополя: пошкоджені будинки, коледж, РАГС, автівки 13.11.2022 12:59