Звільнений Херсон повертається до мирного життя. 264 доба на фронті
14.11.2022 17:15
Офіційне підняття державного прапора України в деокупованому Херсоні. Звільнення Макіївки на Луганщині. Посилення ворожих наступальних дій на Донеччині. Та головна площа тимчасово окупованого Мелітополя без триколору. Про все це – далі в нашому наступному матеріалі.
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