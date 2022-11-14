Звільнений Херсон повертається до мирного життя. 264 доба на фронті

14.11.2022 17:15

Офіційне підняття державного прапора України в деокупованому Херсоні. Звільнення Макіївки на Луганщині. Посилення ворожих наступальних дій на Донеччині. Та головна площа тимчасово окупованого Мелітополя без триколору. Про все це – далі в нашому наступному матеріалі.

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