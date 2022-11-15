Ціни на яйця в Дніпрі почали падати

15.11.2022 17:28

Не так стрімко, як зростали, але яйця, нарешті, падають у ціні. Найсуттєвіше зниження поки помітно лише на ринках. Чиновники та експерти не виключають, що найбличими днями побачимо нові цінники і в супермаркетах. Чому ж впала вартість на яйця?

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