Mіські новини Новини Ціни на яйця в Дніпрі почали падати 15.11.2022 17:28 Не так стрімко, як зростали, але яйця, нарешті, падають у ціні. Найсуттєвіше зниження поки помітно лише на ринках. Чиновники та експерти не виключають, що найбличими днями побачимо нові цінники і в супермаркетах. Чому ж впала вартість на яйця? Продовжити читання Уперед На Сході йдуть найтяжчі бої під Бахмутом та за Павлівку. 265 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України На Сході йдуть найтяжчі бої під Бахмутом та за Павлівку. 265 доба на фронті 15.11.2022 16:44 Mіські новини Новини Розмінування Криворіжжя: сапери безперервно знешкоджують небезпечні боєприпаси 15.11.2022 16:00 Mіські новини Новини Чи прикрашати Дніпро на новорічні свята? Аргументи ЗА та ПРОТИ 15.11.2022 15:35 Mіські новини Новини Вночі ворог випустив понад 60 снарядів по трьох громадах Нікопольського району 15.11.2022 11:08 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.11.2022 15.11.2022 9:47 Новини Новини України Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, – це тепер частина міжнародно-правової реальності – звернення Президента України 15.11.2022 0:05