Ціни на яйця в Дніпрі почали падати

Не так стрімко, як зростали, але яйця, нарешті, падають у ціні. Найсуттєвіше зниження поки помітно лише на ринках. Чиновники та експерти не виключають, що найбличими днями побачимо нові цінники і в супермаркетах. Чому ж впала вартість на яйця?

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