На Сході йдуть найтяжчі бої під Бахмутом та за Павлівку. 265 доба на фронті

15.11.2022 16:44

Україна повернула контроль над більшою частиною окупованих територій. Утім, після звільнення населених пунктів на Херсонщині та контролю ЗСУ майже всієї Миколаївщини, окрім Кінбурнської коси, ситуація на фронті не стала спокійнішою. Є відео пересування російської техніки та солдат у напрямку Донецька. На Сході нині йдуть найтяжчі бої під Бахмутом та за Павлівку. На Луганщині лінія фронту наближається до великих окупованих міст області

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