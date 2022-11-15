На Сході йдуть найтяжчі бої під Бахмутом та за Павлівку. 265 доба на фронті

Україна повернула контроль над більшою частиною окупованих територій. Утім, після звільнення населених пунктів на Херсонщині та контролю ЗСУ майже всієї Миколаївщини, окрім Кінбурнської коси, ситуація на фронті не стала спокійнішою. Є відео пересування російської техніки та солдат у напрямку Донецька. На Сході нині йдуть найтяжчі бої під Бахмутом та за Павлівку. На Луганщині лінія фронту наближається до великих окупованих міст області

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