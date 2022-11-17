РАКЕТНИЙ УДАР по Дніпру: щонайменше 14 поранених. Відео удару 17 листопада опубліковав Зеленський

Володимир Зеленський опублікував відео російського ракетного удару по Дніпру 17 листопада

“Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань”, – Зеленський.

Станом на 11:00 вже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі у лікарнях міста, – голова Дніпро ОВА Резніченко