РАКЕТНИЙ УДАР по Дніпру: щонайменше 14 поранених. Відео удару 17 листопада опубліковав Зеленський

17.11.2022 11:25

Володимир Зеленський опублікував відео російського ракетного удару по Дніпру 17 листопада

“Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань”, – Зеленський.

Станом на 11:00 вже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі у лікарнях міста, – голова Дніпро ОВА Резніченко

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