Вибух у Дніпрі 17 листопада:момент влучання ракети

У четвер, 17 листопада приблизно о 8:30 мешканці Дніпра почули вибухи. Влучили у два інфрастуктурні об’єкти. Станом на 10:50 відомо про 8 постраждалих. Про це повідомляє міський голова Борис Філатов

Продовжити читання