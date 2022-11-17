Mіські новини Новини Вибух у Дніпрі 17 листопада:момент влучання ракети 17.11.2022 11:21 У четвер, 17 листопада приблизно о 8:30 мешканці Дніпра почули вибухи. Влучили у два інфрастуктурні об’єкти. Станом на 10:50 відомо про 8 постраждалих. Про це повідомляє міський голова Борис Філатов Продовжити читання Уперед Ракетна атака на Дніпро 17 листопада: момент вибухуНазад РАКЕТНИЙ УДАР по Дніпру: щонайменше 14 поранених. Відео удару 17 листопада опубліковав Зеленський Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини РАКЕТНИЙ УДАР по Дніпру: щонайменше 14 поранених. Відео удару 17 листопада опубліковав Зеленський 17.11.2022 11:25 Mіські новини Новини Ракетна атака на Дніпро 17 листопада: момент вибуху 17.11.2022 11:05 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.11.2022 17.11.2022 10:25 Новини Новини України На Херсонщину та Миколаївщину повертаємо все, що необхідно для нормального життя – звернення Президента України 16.11.2022 22:08 Mіські новини Новини У Дніпрі проспект Пушкіна перейменували на Лесі Українки: реакція містян 16.11.2022 19:37 Mіські новини Новини В Україні ліквідовують наслідки вчорашніх ракетних ударів. 266 доба на фронті 16.11.2022 19:02