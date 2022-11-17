Відновлено переправу в Широківській громаді, яка була вщент зруйнована через ракетний удар росіян

В Широківській громаді на Криворіжжі показали, як відновили переправу, яка була вщент зруйнована через ракетний удар росіян. Ще всередині вересня окупанти атакували дамбу у Кривому Розі, рівень води там стрімко піднявся та розірвав переправу в Широкому. Загалом, після деокупації сусідньої Херсонщини до громади поступово повертається життя. Адже росіяни, яких ЗСУ відігнали на лівий берег Дніпра, вже не можуть осбрілювати її з боку Херсонщини

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