У передмісті Дніпра невідомий стріляє по перехожих із пневматики

Стрілянина на дитячому майданчику! Постраждали щонайменше троє дітей. У Слобожанському невідомий із пневматичної зброї буквально розстрілює випадкових перехожих. На щастя, травми у поранених легкі. Втім, батьки вже декілька днів бояться відпускати дітей на вулицю. Чи вдалося розшукати стрільця?

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