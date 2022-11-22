Як дніпряни ліквідовують наслідки ракетного удару росіян

22.11.2022 14:15

Латають понівечені дахи та затуляють вікна плівкою! У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки останнього ракетного удару. Нагадаємо, тоді росіяни вдарили по підприємству у житловому кварталі. Понад 20 людей отримали травми, а півтора десятки будинків зазнали чималих пошкоджень. Їхні власники й досі наводять лад у своїх оселях та чекають допомоги від влади. Як оговтуються від ворожого прильоту і які проблеми доводиться вирішувати самотужки?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Вночі ворог випустив на Нікопольський район майже 60 снарядів

22.11.2022 10:32

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.11.2022

22.11.2022 8:39

Ми зараз маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю – звернення Президента Володимира Зеленського

21.11.2022 22:44

У Дніпрі невідомі обливають кислотою припарковані автівки

21.11.2022 19:27

Окупанти обстрілюють Донеччину та Луганщину забороненою зброєю. 271 доба на фронті

21.11.2022 17:57

До міжнародного дня студента у Кам’янському підтримали найкращих учнів міста

21.11.2022 16:32
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com