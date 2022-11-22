Як дніпряни ліквідовують наслідки ракетного удару росіян

Латають понівечені дахи та затуляють вікна плівкою! У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки останнього ракетного удару. Нагадаємо, тоді росіяни вдарили по підприємству у житловому кварталі. Понад 20 людей отримали травми, а півтора десятки будинків зазнали чималих пошкоджень. Їхні власники й досі наводять лад у своїх оселях та чекають допомоги від влади. Як оговтуються від ворожого прильоту і які проблеми доводиться вирішувати самотужки?

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