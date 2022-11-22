Вночі ворог випустив на Нікопольський район майже 60 снарядів

22.11.2022 10:32

російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців Нікопольщини. Вночі 22 листопада направили на Марганецьку громаду майже 60 снарядів. Обійшлося без постраждалих

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