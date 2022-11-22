Новини Новини України Вночі ворог випустив на Нікопольський район майже 60 снарядів 22.11.2022 10:32 російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців Нікопольщини. Вночі 22 листопада направили на Марганецьку громаду майже 60 снарядів. Обійшлося без постраждалих Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.11.2022 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.11.2022 22.11.2022 8:39 Новини Новини України Ми зараз маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю – звернення Президента Володимира Зеленського 21.11.2022 22:44 Mіські новини Новини У Дніпрі невідомі обливають кислотою припарковані автівки 21.11.2022 19:27 Новини Новини України Окупанти обстрілюють Донеччину та Луганщину забороненою зброєю. 271 доба на фронті 21.11.2022 17:57 Mіські новини Новини До міжнародного дня студента у Кам’янському підтримали найкращих учнів міста 21.11.2022 16:32 Mіські новини Новини росіяни 6 разів обстріляли Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії: поранено чоловіка 21.11.2022 16:05