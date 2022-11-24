СПЕЦРЕПОРТАЖ. Дніпро без світла: як місто “переживає” блекаут?

Перший масштабний блекаут у Дніпрі! В більшій частині міста світла, опалення та води немає вже протягом доби. Проблематично також купити питну в супермаркетах, зняти гроші в банкоматах. Поодинокі кафешки зі світлом та АЗС – переповнені бажаючими зарядити девайси. Як Дніпро “переживає” блекаут?

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