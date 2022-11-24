Рятувальна операція шахтарів та обстріли Нікопольщини

24.11.2022 15:28

Через ворожі ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, жителі нашої області залишилися без світла та води. А під землею на Криворіжжі заблокованими опинилися 3000 тисячі шахтарів! Також окупанти в ніч на 24 листопада обстріляли Нікопольщину. Як минула ніч в регіоні?

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