Рятувальна операція шахтарів та обстріли Нікопольщини
24.11.2022 15:28
Через ворожі ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, жителі нашої області залишилися без світла та води. А під землею на Криворіжжі заблокованими опинилися 3000 тисячі шахтарів! Також окупанти в ніч на 24 листопада обстріляли Нікопольщину. Як минула ніч в регіоні?
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