СПЕЦРЕПОРТАЖ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛАПС на Лівому березі Дніпра

На Лівому березі Дніпра – майже повний колапс. Мешканці від учора залишились без усіх комунікацій та зв’язку. Довжелезні черги на АЗС та в магазини, дніпряни шукають де підзарядити телефони. Як в умовах блекауту живуть містяни Лівобережжя?

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