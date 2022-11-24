СПЕЦРЕПОРТАЖ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛАПС на Лівому березі Дніпра
24.11.2022 15:57
На Лівому березі Дніпра – майже повний колапс. Мешканці від учора залишились без усіх комунікацій та зв’язку. Довжелезні черги на АЗС та в магазини, дніпряни шукають де підзарядити телефони. Як в умовах блекауту живуть містяни Лівобережжя?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності . ПогоджуюсьПолітика конфіденційності