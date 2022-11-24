У Дніпрі на жвавих перехрестях працюють регулювальники. Чи домогає це?

Через стабілізаційні вимкнення електрики у Дніпрі не працюють світлофори. Через це в районах міста виникають затори. Задля безпеки руху на жвавих перехрестях задіяні регулювальники. Та чи допомогло це уникнути аварій?

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