РАКЕТНІ УДАРИ по Дніпру: поранено більше десятка людей, пошкоджено 20 будинків, школа, інтернат

Війська рф атакували ракетами Дніпро 26 листопада. Частково зруйновано 7 приватних будинків. Постраждало більше 20 будинків, площа пожежі – 500м2. Зачепило школу-інтернат, повідомили у ДСНС. Станом на 15:00 постраждало 13 людей, 4 у важкому стані. Вночі ворог знов бив по Нікопольщині. Гатили з важкої артилерії і градів по самому Нікополю та Марганецькій громаді. З водою у місті ще лишаються проблеми. Міська влада Дніпра обіцяє, що сьогодні буде повністю відновлено водопостачання

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