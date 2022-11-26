РАКЕТНІ УДАРИ по Дніпру: поранено більше десятка людей, пошкоджено 20 будинків, школа, інтернат

26.11.2022 18:12

Війська рф атакували ракетами Дніпро 26 листопада. Частково зруйновано 7 приватних будинків. Постраждало більше 20 будинків, площа пожежі – 500м2. Зачепило школу-інтернат, повідомили у ДСНС. Станом на 15:00 постраждало 13 людей, 4 у важкому стані. Вночі ворог знов бив по Нікопольщині. Гатили з важкої артилерії і градів по самому Нікополю та Марганецькій громаді. З водою у місті ще лишаються проблеми. Міська влада Дніпра обіцяє, що сьогодні буде повністю відновлено водопостачання

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