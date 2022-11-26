У Дніпрі вибухи 26 листопада: що відомо?

26.11.2022 12:51

У суботу, 26 листопада, війська рф атакували Дніпропетровську область. Почули вибух об 11:37. Близько 11:39 – увімкнули сирени. В мерії повідомляють, що попередньо, міська інфраструктура та комунікації не зачепило. Декілька трансформаторних підстанцій автоматично вимкнулись. Аварійні служби виїхали на місце подій, повідомляє Борис Філатов.
О 12:07 пролунав ще один вибух

ОНОВЛЕНО 12:30 У Дніпрі частково зруйновано 7 приватних будинків внаслідок «прильотів». Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні, повідомляють у Дніпро ОВА

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